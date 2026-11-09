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Лавров не примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в Швейцарии

Но Россия на мероприятии в Лугано будет представлена, сообщил "Интерфаксу" источник в Вене

Лавров не примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в Швейцарии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участие во встрече совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лугано (Швейцария), сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в Вене.

"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что Россия на мероприятии будет представлена.

Ранее в МИД Швейцарии сообщали, что направили Лаврову приглашение на данное мероприятие.

Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ запланировано на 3-4 декабря в городе Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в этом году.

МИД РФ ОБСЕ Сергей Лавров Швейцария Лугано
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