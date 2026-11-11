Поиск

МИД заявил о готовности к диалогу с иностранными компаниями, соблюдающими законы РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова к конструктивному диалогу с иностранными компаниями при условии соблюдения ими своих обязательств и законодательства РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы по-прежнему открыты к справедливому конструктивному диалогу с иностранными, в том числе и японскими, компаниями, готовыми ответственно выполнять свои коммерческие и социальные обязательства, а также соблюдать российское законодательство", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так Захарова отреагировала на вопрос журналистов, связанный с передачей во временное управление российских активов компании Japan Tobacco International (JTI).

Она назвала данные ответные меры "выверенными и сбалансированными".

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мединский не видит возможности для территориальных обменов между РФ и Украиной

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

 Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

 В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

 МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

В Антарктиде попытаются добыть древнейший лед возрастом около 1,5 млн лет

В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

 В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

Мединский в свете территориального вопроса заявил, что каждая пядь российской земли будет ей возвращена
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов