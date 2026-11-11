МИД заявил о готовности к диалогу с иностранными компаниями, соблюдающими законы РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова к конструктивному диалогу с иностранными компаниями при условии соблюдения ими своих обязательств и законодательства РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы по-прежнему открыты к справедливому конструктивному диалогу с иностранными, в том числе и японскими, компаниями, готовыми ответственно выполнять свои коммерческие и социальные обязательства, а также соблюдать российское законодательство", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так Захарова отреагировала на вопрос журналистов, связанный с передачей во временное управление российских активов компании Japan Tobacco International (JTI).

Она назвала данные ответные меры "выверенными и сбалансированными".