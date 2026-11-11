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В Москве заявили о задаче по созданию справедливой системы комплексной безопасности в Европе

Если такую систему удастся построить, мир в Европе будет обеспечен на десятилетия и века, считает Мединский

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Система комплексной безопасности в Европе должна отвечать современным реалиям и быть справедливой, тогда удастся обеспечить мир на континенте на десятилетия и века, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Задача в том, чтобы создать такую систему комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной Ялтой и Потсдамом, которая будет пронизана духом Хельсинки 75-го года и которая будет отвечать новым современным реалиям, которая будет справедлива", - сказал Мединский в интервью ИС "Вести" (ВГТРК) по итогам переговоров в Абу-Даби.

Он подчеркнул: "Если такую систему безопасности нам удастся создать, значит, мы обеспечим мир в Европе на десятилетия, а может быть и на века. Вот наша главная задача".

Владимир Мединский Европа
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