Законопроект о федеральной программе страхования жилья от ЧС отозван из Госдумы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отозвал законопроект о федеральной программе добровольного страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, ранее документ получил положительное заключение правительства, комитет еще в сентябре 2025 г. рекомендовал принять его в первом чтении.

Уведомление об отзыве опубликовано в электронной базе данных Госдумы в среду. Законопроект (№ 901060-8) был внесен в парламент в апреле 2025 г.

Сейчас закон о защите населения и территорий от ЧС предусматривает, что ущерб жилью граждан возмещается из двух источников: бюджета и страховых выплат по договорам, заключенным в рамках региональных программ добровольного страхования жилья. Этот механизм ввели законом в 2019 г. Разрабатывать и утверждать программы регионы вправе, но не обязаны. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что до настоящего времени программы не утверждены ни в одном субъекте РФ, так как у региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ.

Законопроект предлагал придать программе страхования жилья федеральный статус. Разрабатывать и утверждать ее должно было правительство РФ, а реализовывать совместно с регионами. Ответственным за программу назначался Минфин. Участие в программе осталось бы добровольным и для граждан, и для страховщиков.

Застраховать жилье можно было бы, просто оплатив страховую премию вместе с платой за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом ущерб от ЧС по-прежнему возмещался бы из двух источников: страховщиком и регионом за счет своего бюджета и средств, полученных из федерального бюджета. Чтобы страховые компании выдержали нагрузку при крупных ЧС, участвующие в программе страховщики должны были создать перестраховочный пул. Участие в нем становилось обязательным, за отказ страховщика исключали бы из программы. Одновременно отменялось требование обязательно перестраховывать эти риски в Национальной перестраховочной компании.

Правительство РФ в официальном отзыве поддержало законопроект при условии его доработки. Кабинет министров указывал, что в документе отсутствуют нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, а это не соответствует статье 83 Бюджетного кодекса. "Кроме того, требуется проработка вопросов установления мер, направленных на стимулирование граждан заключать договоры добровольного страхования жилых помещений в рамках программы и на обеспечение участия в программе страховщиков независимо от конкретных условий местности и характеристик жилья, а также вопросов определения ценовых условий участия граждан и страховщиков в программе", - говорилось в заключении правительства.

Комитет по финансовому рынку 17 сентября 2025 г. рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении. Вместе с тем комитет указывал, что законопроект не определяет ответственность страховщиков, кроме исключения из программы, что в итоге может повлечь перекладывание ответственности по выплате страхового возмещения исключительно на субъекты РФ.

Рассмотреть законопроект в первом чтении планировалось 23 сентября 2025 г, но этого так и не произошло.