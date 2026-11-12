Задерживается прибытие восьми рейсов в новосибирский аэропорт

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Восемь рейсов прибывают с опозданием в новосибирский аэропорт Толмачево в четверг утром, следует из данных на онлайн-табло авиагавани.

Объявлены задержки рейсов S7 Airlines из Алматы, Нижнего Новгорода, Москвы, Кызыла, Хабаровска, Магадана, Владивостока.

Также задерживается рейс "России" из Сочи.

Отменены рейсы S7 Airlines из Иркутска и в обратном направлении, один из рейсов "России" в Сочи.

Длительность задержек - от получаса почти до 4 часов.