Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО на ряде направлений

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперёд, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - информирует ведомство.

По его сведениям, в течение суток подразделения группировок "Север" и Южной" заняли более выгодные рубежи, "Запад" и "Днепр" - улучшили положение по переднему краю, "Центр" - продолжали ведение активных наступательных действий.

Войска группировки "Восток" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Покровское, Гавриловка, Великомихайловка, Малиновка Днепропетровской области и Новорозовка Запорожской области.

Здесь ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных наступательных действий", - отмечено в сообщении.

Войска группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Веровка, Курицино, Новопавловка, Сергеевка, Нововикторовка (ДНР) и Зоряное Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки, говорится в сообщении.

Войска группировки "Север" в ходе боёв нанесли поражение украинским вооружённым формированиям в районах населённых пунктов Спасское и Путивль Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Рубежное, Великие Проходы и Погорелое.

В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял за сутки свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Шевченково Харьковской области, Маяки и Райгородок (ДНР). Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ, информирует Минобороны.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение украинским войскам в районах населённых пунктов Дружковка, Николаевка и Никоноровка (ДНР).

Тут ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским вооружённым формированиям в районах населённых пунктов Вольнянск, Украинка, Матвеевка, Кирово и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 19 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, сообщает министерство обороны РФ.