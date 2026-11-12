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Госдума направила в Национальный финансовый совет Гаврилова и Макарова

Третьего представителя депутаты определят позже

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла постановление о направлении своими представителями в Национальный финансовый совет (НФС) председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова и председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Госдума направляет в НФС трех депутатов. Третьего представителя палаты пока не назвали.

"Что касается третьей кандидатуры, то постараемся определиться по этому вопросу уже на следующей неделе, и тогда вы можете опираться на думское представительство в выработке решений и принятии", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Постановлением также признано утратившим силу постановление Госдумы от 9 ноября 2021 года. По нему от Госдумы восьмого созыва в НФС входили Макаров, Гаврилов и председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков накануне сообщил "Интерфаксу", что не войдет в НФС в новом составе: "Работы хватает, а информация, которая там обсуждается, она и так обсуждается на комитете по финансовому рынку. Фактически это было дублирование своей же работы".

Постановление вступает в силу со дня принятия.

В НФС входят 12 человек. Двух представителей в совет направляет Совет Федерации, трех - Госдума, по трое - президент и правительство. Также в совет входит председатель Банка России. НФС рассматривает годовой отчет ЦБ и проект основных направлений денежно-кредитной политики, вопросы участия Банка России в капиталах кредитных организаций, определяет аудитора ЦБ, контролирует его расходы и капвложения.

Госдума НФС Сергей Гаврилов Андрей Макаров
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