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РФ обращалась к проектам договоров с США и НАТО 2021 г. на переговорах в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия на переговорах в Абу-Даби обращалась к своим проектам договоров о безопасности с США и НАТО 2021 года, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Неслучайно в ходе этих переговоров обращались в значительной степени мы в рамках соответствующих контактов - их было немало - к идеям и подходам, которые еще в 2021 году излагались в проектах соответствующих соглашений России-США, России-НАТО. Но не только", - сказал Рябков журналистам в четверг.

"Гарантии безопасности России настолько же императивны, как и наши известные требования о нерасширении НАТО, а требования безусловно обеспечить решение проблем, которые относятся к источникам этого конфликта, его корням, - это мы не можем просто отложить в сторону и отменить", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков МИД Абу-Даби США НАТО
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