Развертывание спутников "Рассвет" для широкополосного интернета идёт по плану

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Проект по развертыванию российской низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет" для широкополосного доступа в интернет идёт по графику, уже осуществлен запуск более 30 аппаратов, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Проект технологически очень сложный. И очень хорошо, что им занимается де-факто спиноф IT-компании, то есть это, я считаю, лучшие инженеры в стране, которые взяли на себя ответственность делать такие технологии. У нас 30+ аппаратов уже, два запуска было. И мы видим, что, в целом, - безусловно, как и в любом айтишном продукте, есть определенные этапы зрелости, которые нужно пройти, - но в целом, я считаю, что мы двигаемся по графику", - сказал Шадаев в четверг на CNews Forum 2026.

"Я всегда очень осторожно говорю про эту тему, потому что очень, действительно, амбициозный, тяжёлый и сложный технологический проект. Но пока уверенности в том, что мы в 2028 году сможем завершить первый этап формирования группировки, пока уверенности у нас больше стало", - сказал министр.

Шадаев отметил, что времени на расширение группировки осталось "очень немного, условно, полтора года", и выразил надежду, что "все будет хорошо".

Говоря о сферах, в которых планируется применять раздаваемый со спутников интернет, Шадаев сообщил, что "у нас уже очередь". "В первую очередь, это РЖД то что поезда дальнего следования, это авиация, перелёты, (а также) всё, что касается отделанных населенных пунктов, всё равно потребности есть", - сказал министр.

По его словам, спутниковый интернет, возможно, может стать альтернативой прокладки дорогостоящих оптических линий связи в отдаленные районы страны.

"Есть отдельные территории, куда мы строим оптику (волоконно-оптические линии связи, ВОЛС - ИФ), и оптика стоит миллиарды рублей, например, для того, чтобы несколько десятков тысяч человек обеспечить. У нас проекты строительства ВОЛСов стоят 5-7 млрд руб. Конечно, экономически это обременительно, и, возможно, здесь технологии спутникового быстрого и дешёвого, - нам очень важно, чтобы он был ещё и дешевым, - интернета помогут", - сказал глава Минцифры РФ.

24 марта российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") сообщила о запуске 23 марта первых 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" для широкополосного доступа в интернет. 20 июля компания "Бюро 1440" сообщила, что 19 июля реализовала второй пакетный запуск космических аппаратов.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту планируется вывести более 250 космических аппаратов. Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях "Бюро 1440".

В начале октября компания "Бюро 1440" сообщила, что приступила к тестированию спутниковой связи на удаленных промышленных площадках, в частности, на форуме "Цифровые решения" провела первый сеанс спутниковой видеосвязи с промышленной площадкой ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае в рамках соглашения о сотрудничестве.