Поиск

Развертывание спутников "Рассвет" для широкополосного интернета идёт по плану

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Проект по развертыванию российской низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет" для широкополосного доступа в интернет идёт по графику, уже осуществлен запуск более 30 аппаратов, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Проект технологически очень сложный. И очень хорошо, что им занимается де-факто спиноф IT-компании, то есть это, я считаю, лучшие инженеры в стране, которые взяли на себя ответственность делать такие технологии. У нас 30+ аппаратов уже, два запуска было. И мы видим, что, в целом, - безусловно, как и в любом айтишном продукте, есть определенные этапы зрелости, которые нужно пройти, - но в целом, я считаю, что мы двигаемся по графику", - сказал Шадаев в четверг на CNews Forum 2026.

"Я всегда очень осторожно говорю про эту тему, потому что очень, действительно, амбициозный, тяжёлый и сложный технологический проект. Но пока уверенности в том, что мы в 2028 году сможем завершить первый этап формирования группировки, пока уверенности у нас больше стало", - сказал министр.

Шадаев отметил, что времени на расширение группировки осталось "очень немного, условно, полтора года", и выразил надежду, что "все будет хорошо".

Говоря о сферах, в которых планируется применять раздаваемый со спутников интернет, Шадаев сообщил, что "у нас уже очередь". "В первую очередь, это РЖД то что поезда дальнего следования, это авиация, перелёты, (а также) всё, что касается отделанных населенных пунктов, всё равно потребности есть", - сказал министр.

По его словам, спутниковый интернет, возможно, может стать альтернативой прокладки дорогостоящих оптических линий связи в отдаленные районы страны.

"Есть отдельные территории, куда мы строим оптику (волоконно-оптические линии связи, ВОЛС - ИФ), и оптика стоит миллиарды рублей, например, для того, чтобы несколько десятков тысяч человек обеспечить. У нас проекты строительства ВОЛСов стоят 5-7 млрд руб. Конечно, экономически это обременительно, и, возможно, здесь технологии спутникового быстрого и дешёвого, - нам очень важно, чтобы он был ещё и дешевым, - интернета помогут", - сказал глава Минцифры РФ.

24 марта российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") сообщила о запуске 23 марта первых 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" для широкополосного доступа в интернет. 20 июля компания "Бюро 1440" сообщила, что 19 июля реализовала второй пакетный запуск космических аппаратов.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту планируется вывести более 250 космических аппаратов. Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях "Бюро 1440".

В начале октября компания "Бюро 1440" сообщила, что приступила к тестированию спутниковой связи на удаленных промышленных площадках, в частности, на форуме "Цифровые решения" провела первый сеанс спутниковой видеосвязи с промышленной площадкой ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае в рамках соглашения о сотрудничестве.

Минцифры РФ Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

 Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

Рябков назвал деструктивной роль Европы в украинском урегулировании

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам

Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"

 Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"

Российскую противоопухолевую вакцину получат 20 человек до конца 2026 года

 Российскую противоопухолевую вакцину получат 20 человек до конца 2026 года

RWB просит власти аккуратно вводить новую платформенную регуляторику

Часть закрылка самолета оторвалась при посадке в аэропорту на Камчатке

В порту Усть-Луга локализовали пожар после атаки БПЛА

Дмитриев назвал позитивным настроение у американских переговорщиков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12920 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов