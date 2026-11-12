Набиуллина прокомментировала идею полного перевода ОМС на бюджетное финансирование

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о целесообразности участия страховщиков, занимающихся обязательным медицинским страхованием, в системе ОМС находится в компетенции правительства, Банк России отвечает за финансовую устойчивость всех страховщиков и выступает за взвешенные подходы при принятии влияющих на это решений, заявила в Госдума глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ее спросили, как Банк России относится к идее полного перевода модели финансирования системы ОМС на прямое бюджетное финансирование силами Федерального и территориальных фондов ОМС.

"Как финансировать клиники, определяет правительство. Мы отвечаем за устойчивость страховщиков, в том числе медицинских страховых компаний", - пояснила Набиуллина.

"Если будет принято решение не прибегать к услугам медицинских страховых компаний, то правительство внесет такой законопроект. Наша позиция в том, что должен быть переходный период для того, чтобы это был упорядоченный процесс, - сказала она. - Необходимо, чтобы страховые компании могли подготовиться, если такое решение будет принято. У них есть обязательства".

Она напомнила, что в прошлом году обсуждался законопроект, который предполагал, что каждый субъект РФ будет сам определять, переходить на систему прямого финансирования ФФОМС или нет. "Этот подход создает большие риски", - считает Набиуллина.

Страховые компании с лицензиями ОМС работают в целом по стране. "Если из одного региона они выйдут, то финансовая модель в их деятельности может не сложиться. Тогда они могут начать выходить и из тех регионов, которые не принимали решения об изменении модели финансирования", - предупредила председатель ЦБ.

"Банк России готов и дальше обсуждать этот вопрос, но медицинские организации должны сохранять свою устойчивость", - заключила она.

Как сообщалось ранее, вопрос о возвращении финансирования системы ОМС на принципы прямого бюджетного финансирования, как это было раньше в СССР, неоднократно поднимался законодателями. Частично эта идея уже была реализована: так, по закону об ОМС напрямую фондом финансируются крупные федеральные медицинские центры.

Вместе с тем законом об ОМС определены и полномочия страховщиков ОМС. Они ведут реестр застрахованных по ОМС лиц, вносят в него актуальные изменения, консультируют застрахованных лиц о правах, закрепленных в законе об ОМС и нормативных актах Минздрава относительно порядка и сроков оказания бесплатной медицинской помощи населению. Также страховщики ОМС сопровождают пациентов со сложными диагнозами, информируют о предстоящих исследованиях, проводят экспертизу оказанной населению медпомощи лечебными учреждениями, выявляют случаи необоснованного перевода бесплатных услуг в категорию платных, работают с жалобами пациентов. Результаты анализа оказания медпомощи на территориях за период и системные нарушения обсуждаются страховщиками регулярно на встречах с представителями регуляторов в здравоохранении.

"Устранение группы медицинских страховщиков из системы ОМС потребует расширения штата ФФОМС и его полномочий, а также дополнительных расходов бюджета на эти цели, экономии не будет, но может расти недовольство граждан из-за недостаточной информированности о порядке оказания медпомощи", - высказал предположение агентству эксперт в сфере ОМС.

Как сообщал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, страховое сообщество "готовит свои предложения по совершенствованию защиты прав пациентов в ОМС и по функционированию всей системы ОМС в рамках реализации нацпроектов, которые направлены на укрепление здоровья населения страны". Эти предложения могут быть представлены для обсуждения общественности в первой половине 2027 года.