Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером началась в Кремле.

Во встрече принимают участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Москву американские переговорщики прибыли из Абу-Даби, где прошла трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием РФ, США и Украины. Там они представляли американскую делегацию.

Переговоры продолжались два дня и были закрытыми для прессы. По их итогам представители делегаций каждой из сторон пообщались с журналистами.

В частности, Кушнер сообщил о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву и в четверг встретиться с президентом РФ, чтобы обсудить состоявшиеся переговоры, "попытаться добиться большего прогресса по ряду других вопросов". Из Москвы оба переговорщика планируют полететь в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и обменяются мнениями с ним.

Как ожидается, в ходе визита в Москву американские переговорщики будут обсуждать с президентом РФ "согласованные в тесной координации с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта".

Кушнер заявил, что в Абу-Даби удалось добиться определенного успеха в вопросе гарантий безопасности. По его словам, теперь речь должна идти о механизмах деконфликтации, наблюдения за прекращением огня, крупных соглашениях, которые обеспечат деэскалацию ситуации после конфликта. При этом территориальный вопрос он назвал самым сложным.

Кушнер отметил, что считает нужным согласовать подключение европейской стороны к переговорам по Украине. Этот вопрос американские эмиссары также намерены обсудить в Москве. Европейцы присутствовали в Абу-Даби, но непосредственного участия в переговорах не принимали, а лишь вели отдельный диалог с Украиной и США.

"Наша цель - добиться того, чтобы это (переговоры - ИФ) стало многосторонним форматом", - сказал он.

По его словам, "нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров".

Российская сторона ранее отмечала, что нынешние переговоры должны проходить именно в трехстороннем формате, но не исключали в будущем подключения к ним европейцев, впрочем, которые пока сами не могут определиться со своим кандидатом для этого процесса.

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский отмечал, что от европейцев не поступало ни одной мирной инициативы. Однако Россия готова обдумать конкретные предложения, если они поступят.

Текущий визит в Россию для Уиткоффа уже десятый по счету. В последний раз он встречался с Путиным 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Тогда встреча продлилась около трех часов. Кушнер не смог присутствовать на ней лично из-за болезни. Однако, как сообщил тогда помощник главы российского государства Юрий Ушаков, с ним была организована видеосвязь, и он имел возможность изложить свои оценки и соображения. С российской стороны во встрече также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам встречи Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина. Также стороны провели обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. На встрече было объявлено об освобождении американца Стивена Хаббарда.