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Замглавы Росмолодежи Аширов задержан по делу о мошенничестве

Замглавы Росмолодежи Аширов задержан по делу о мошенничестве
Денис Аширов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте замглавы Росмолодежи Дениса Аширова, задержанного по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сказано на сайте суда.

Аширову вменяется ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Подробности дела не сообщаются.

По данным СМИ, Аширов задержан по делу о хищении десятков миллионов рублей при выполнении госконтрактов.

Аширов занимает должность замруководителя Росмолодежи с 2022 года.

Росмолодежь Тверской суд Денис Аширов
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