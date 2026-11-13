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В университете "Синергия" в связи с сообщениями об уголовном деле заверили, что не нарушали закон

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В университете "Синергия" в связи с сообщениями об уголовном деле заявили, что оно возбуждено по факту, а не в отношении вуза или его сотрудников, и подчеркнули, что оказывают содействие следствию.

"На текущий момент университет "Синергия" работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие. При этом уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников. Обвинения никому из сотрудников не предъявлены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе университета.

В ней пояснили, что следственные действия связаны с расследованием обстоятельств исполнения двух государственных контрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 годах.

"Оба контракта были получены по результатам конкурентных процедур и исполнены в полном объеме. Все работы выполнены в установленные сроки, прошли экспертизу заказчика и были официально приняты. Созданные образовательные программы реально работали: более 50 тыс. человек завершили обучение, свыше 36 тыс. получили удостоверения о повышении квалификации", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что университет не допускал нарушений законодательства ни при заключении, ни при исполнении контрактов и уверен, что объективное расследование это подтвердит.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в частном университете "Синергия". Задержан проректор университета Михаил Ерофеев, его подозревают в хищении десятков миллионов рублей.

По данным СМИ, якобы при выполнении госконтракта на 31,5 млн руб. руководство университета фактически потратило лишь 13,5 млн, причем результат работ не соответствовал техническому заданию. 9 ноября в Москве и области прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Синергия Росмолодежь
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