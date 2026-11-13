Госдума в ноябре рассмотрит ускорение запуска механизма добанкротной санации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект об ускорении запуска нового механизма добанкротной санации бизнеса Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 ноября; новации, в частности, призваны помочь строительным компаниям, сообщил "Интерфаксу" руководитель комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Поправки в закон о несостоятельности, расширяющие спектр реабилитационных механизмов, были приняты летом 2026 года (закон №253-ФЗ). В частности, они создают механизм адресной внесудебной и комплексной судебной санации. Адресная позволяет до старта процедуры банкротства заключать соглашения о санации как с одним, так и с несколькими кредиторами и доступна всем должникам. В рамках нее стороны смогут перенести сроки платежей, разделить долг на части, заменить первоначальное обязательство новым, передать кредиторам ценные бумаги, включая акции должника, простить часть долга либо погасить его имуществом. Комплексная санация доступна исключительно крупным должникам с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей, утверждается судом и может распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с условиями санации.

Новые правила должны вступить в силу с 27 июля 2027 года, однако практически сразу после принятия в июле 2026 года закона 253-ФЗ возникли предложения ускорить этот процесс. Законопроект о переносе на 1 января 2027 года начала действия норм о добанкротной санации внесли в Госдуму в октябре депутаты Сергей Гаврилов и Сергей Тен.

"Законопроект будет рассматриваться на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 18 ноября, на пленарном заседании Госдумы 24 ноября 2026 года", - сказал Гаврилов.

По его словам, более ранний запуск новых механизмов даст предприятиям дополнительное время для финансового восстановления и продолжения работы. "Механизм поможет сохранить деятельность экономически жизнеспособных предприятий, поддержать расчеты с гражданами и сохранить трудовые коллективы. Для строительных компаний санация станет возможностью продолжить работу и выполнить принятые обязательства", - полагает Гаврилов.

Первым опробовать новый механизм комплексной санации может обремененный долгами девелопер "Самолет", крупнейшими кредиторами которого являются Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк. "Считаем, что кейс "Самолета" будет первым крупным - возможно, вообще первым - кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", - говорил в конце октября журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.