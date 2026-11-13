Кремль исходит из того, что новый раунд переговоров по Украине состоится достаточно быстро

Дмитрий Песков Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, в обозримой перспективе, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что он состоится достаточно быстро, уже в обозримой перспективе. Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда могут состояться переговоры.

Отвечая на вопрос, где могут пройти переговоры, Песков отметил, что "в Абу-Даби были созданы чрезвычайно благоприятные, комфортные условия для проведения этой встречи, и мы все признательны эмиратской стороне за это".

Говоря о составе переговорной группы от России, пресс-секретарь президента заявил, что "каких-то предпосылок для изменения составов нет".

"Состав стабильный, по крайней мере, с нашей стороны, состав переговорщиков. Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет приниматься решение о расширении этого состава", - добавил Песков.

Накануне спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе визита в Москву удалось детально обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным все темы украинского урегулирования. По его словам, это повлияет на многосторонние переговоры, которые могут состояться на следующей неделе.



