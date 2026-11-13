Песков отрицает, что РФ может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Утверждения Киева, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники, не выдерживают никакой критики, так как подобные действия было бы видно со спутников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле слышали заявления Киева, что "русские опять используют это (гуманитарную миссию) или для передислокации, для заброски бронетехники, или для ротации военных".

"Если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждения о том, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживают никакой критики, потому что это прекрасно видно со спутников, из дронов, из других средств наблюдения", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках на ситуацию в Константиновке, Россия обеспечит безопасность - нужно пять суток на разминирование.

