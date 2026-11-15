Над Брянской областью уничтожено 26 беспилотников

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Над территорией Брянской области силами ПВО за сутки ликвидировано 26 дронов ВСУ, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 26 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max.