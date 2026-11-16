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Пилот приговорен к принудительным работам за авиакатастрофу в Афганистане

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU -Люберецкий суд Московской области признал пилота Дмитрия Белякова виновным в нарушении правил безопасности управления воздушным транспортом, повлекшем смерть двух человек в январе 2024 года в Афганистане.

"Суд признал Белякова Д.А. виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, с лишением права управления воздушными судами сроком на 2 года", - сообщили в пресс-службе суда.

44-летний пилот признан виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, причинение крупного ущерба и смерть двух лиц).

20 января 2024 года Беляков управлял частным самолетом Falcon 10, на котором из Таиланда в Волгодонск везли заболевшую россиянку на лечение. На борту также был второй пилот, врачи и муж заболевшей.

Самолет летел через Гайю (Индия) и Ташкент. После заправки в Гайе самолет разбился в горах Афганистана. Погибли супруги-пассажиры. Второй пилот и один из медработников получили тяжелые травмы.

Как установили следствие и суд, Беляков при наличии сильного встречного ветра проигнорировал риск возникновения аварийной ситуации из-за нехватки топлива и не принял своевременного решения о прекращении полета и посадке на запасном аэродроме. В результате произошло последовательное самовыключение обоих двигателей самолета из-за полной выработки топлива, и самолет разбился.

Как заявляли в Западном межрегиональной следственном Управлении СКР на транспорте, следственные действия проходили на территории Афганистана, Индии и Таджикистана. В рамках запросов о правовой помощи участие в расследовании приняли компетентные органы указанных государств.

Волгодонск Таиланд Индия Афганистан Дмитрий Беляков
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