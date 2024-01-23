СКР назвал отказ двигателей одной из версий крушения самолета в Афганистане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Одна из версий крушения самолета Falcon 10 в Афганистане с россиянами на борту - отказ двигателей, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных - технические причины в виде отказа двигателей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 20 января 2024 года примерно в 19:30 по московскому времени в воздушном пространстве Афганистана произошло крушение Falcon 10, зарегистрированного в реестре гражданских воздушных судов РФ.

"Борт из Москвы вылетел за супружеской парой, находящейся в Королевстве Таиланд, для транспортировки их в Москву. Во время полета над территорией Афганистана самолет перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

После продолжительных поисков было установлено, что воздушное судно потерпело крушение, два пилота и двое медицинских сотрудников выжили, получив различные травмы. Двое пассажиров 1958 и 1959 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия, напомнили в СКР.

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Афганистане по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК РФ).