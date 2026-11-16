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Министр просвещения потребовал не сокращать стихи классиков в учебниках

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что недопустимо цензурировать классиков в учебниках, важно передавать наследие детям в подлинном виде.

"Хочу сказать прямо: сокращать стихи классиков в учебниках категорически нельзя. Наша задача - передать детям наследие в его подлинном виде", - сказал он "Интерфаксу".

Так он прокомментировал публикации о том, что в школьный учебник "Литературное чтение" для третьего класса стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" вошло в сокращенном виде. Из него исключили четверостишие "Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей" и заканчивающееся словами "Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей". В более ранних изданиях учебника стихотворение печаталось целиком.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что стихотворение Пушкина "Зимний вечер" будет включено в новые государственные учебники для пятых классов без сокращений.

Минпросвещения Сергей Кравцов Александр Пушкин
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