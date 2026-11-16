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В Минпросвещения заверили, что строки Пушкина о кружке войдут в учебники литературы

В Минпросвещения заверили, что строки Пушкина о кружке войдут в учебники литературы
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ заявило о недопустимости произвольного сокращения произведений русских классиков в школьных учебниках, в частности, стихотворение русского поэта А.С. Пушкина "Зимний вечер" будет включено в новые государственные учебники для пятых классов без сокращений.

"В связи с публикациями в СМИ и сети Интернет по теме стихотворения А.С. Пушкина "Зимний вечер" министерство просвещения РФ информирует: произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде - произвольное сокращение текстов недопустимо", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минпросвещения поддерживают позицию советника президента РФ Елены Ямпольской: в новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение А.С. Пушкина "Зимний вечер" войдет в полном объеме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школьный учебник для третьего класса стихотворение А.С. Пушкина "Зимний вечер" вошло в сокращенном виде. В частности, из произведения в учебнике "Литературное чтение" исключили четверостишие, начинающееся со строк "Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей" и заканчивающееся словами "Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей". В более ранних изданиях учебника стихотворение печаталось целиком.

Минпросвещения Александр Пушкин
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