Задержанная за подрыв автомобиля экс-советника Азарова считала, что устанавливает GPS-трекер

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Девушка, задержанная за подрыв автомобиля советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного, признает вину.

Hа видео допроса, обнародованного СКР и ФСБ России девушка отмечает, что "находилась под влиянием украинских кураторов, которые сами со мной связались, давали указания, что делать, представляясь сотрудниками Центрального банка и МВД".

По словам задержанной, она несколько раз ездила на Кировоградскую улицу, наблюдала за автомобилем, снимала, кто выходит или садится в данную машину. Она отметила, что кураторы дали ей задание забрать GPS-трекер и установить его на автомобиль. После этого она нашла по координатам сверток, вернулась к автомобилю и установила его.

"После установки устройства мне сказали, что почистят чат, а мне отправляться домой. Когда я увидела в новостях, я написала ему - что вы сделали, зачем вы так обманули. На это мне сказали: "успокойтесь, все нормально", - сказала задержанная.

Ранее в понедельник, ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании в Москве девушки, которая, действуя под влиянием мошенников, совершила подрыв автомобиля экс-советника бывшего украинского премьера.

В пятницу, 13 ноября, Заворотный был ранен в результате взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.