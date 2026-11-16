Движение по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по нему ограничено ориентировочно до середины понедельника, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, для ликвидации последствий привлечены все необходимые службы, развернут оперативный штаб.

Ранее оператор железнодорожных перевозок в Крым сообщил о задержке четырех поездов в сообщении с Крымом из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Ограничения на проезд по мосту были введены после 2:00 мск понедельника.

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