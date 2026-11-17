Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано у Северных Курил

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на вторник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в ночь на 17 ноября в Тихом океане с эпицентром в 82 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 38 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие в Северо-Курильске ощутили силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.