Три человека погибли в ДТП в Ингушетии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и один пострадал в результате аварии, произошедшей в Назрани, сообщает в ночь на вторник ГУ МЧС по Ингушетии.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей марки "Хендай Солярис" и "ВАЗ 21114", с опрокидыванием и возгоранием автомобиля "ВАЗ 21114". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 4 человека, из них 3 погибли на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий аварии привлекались 17 человек, было задействовано 5 единиц техники.