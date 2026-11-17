Корабли Тихоокеанского флота провели учение по ПВО на Камчатке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Малые противолодочные корабли Тихоокеанского фота "МПК-82" и "МПК-107" в акватории Авачинского залива на Камчатке провели учение по противовоздушной обороне , сообщили в пресс-службе ТОФ во вторник.

"Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при организации противовоздушной обороны (ПВО) и выполнили комплекс мер по уклонению от удара средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

В роли воздушной цели использовалась ракета-мишень "Саман", запущенная с малого ракетного корабля "Смерч", сказали в пресс-службе.

Корабли "МПК-82" и "МПК-107" провели постановку радиоэлектронных помех и выполнили стрельбы по воздушной цели с использованием зенитно-ракетного комплекса "Оса", проинформировали во флоте.

Также экипажи кораблей отработали алгоритм уничтожения воздушных целей противника с использованием 76-мм артиллерийской установки АК-176. Это позволило существенно улучшить боеготовность и повысить слаженность действий корабельных расчётов, отметили во флоте.

Учения были проведены в рамках плана боевой подготовки ТОФ и направлены на совершенствование навыков экипажей в условиях, максимально приближенных к боевым, добавили в пресс-службе.