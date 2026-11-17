Пострадавшую в результате налета украинских БПЛА выписали из больницы в Омске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Женщину, пострадавшую во время атаки на Омскую область украинских беспилотников, выписали из больницы, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Пострадавшая во время вражеской атаки БПЛА на наш регион, которая была 11 ноября, выписана из медицинского учреждения. По оценке врачей, ее здоровью и жизни ничего не угрожает", - написал Хоценко в своем канале в Мах.

Как сообщалось, в прошлую среду силы ПВО Минобороны РФ отражали атаку украинских БПЛА на Омскую область. В результате налета пострадал один человек.