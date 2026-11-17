В России продажа вина за 10 месяцев снизилась на 2,4%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В России продажи виноградных вин в рознице в январе-октябре снизились на 2,4% и составили 45,1 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Плодовых вин было продано 1,4 млн дал (на треть меньше), ликерных - 881,1 тысячи дал (на 8,2% меньше).

Положительная динамика продаж в винном секторе у игристых (шампанских) вин - рост на 4,6%, до 16,6 млн дал.

Среди крепких напитков рост отмечен в продаже ликероводочных изделий - на 11%, до 16,7 млн дал. Водки было реализовано 59,8 млн дал (на 0,7% меньше). Продажа коньяка снизилась на 2,6%, до 10 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано 98,2 млн дал, что на 0,9% больше прошлогоднего.

Наибольшее падение отмечено в секторе слабоалкогольных напитков - более чем в два раза, до 570,7 тысячи дал.

Всего за 10 месяцев этого года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составила 164,1 млн дал, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что продажи пива в январе-октябре снизились на 0,5%, до 510,8 млн дал, пивных напитков - на 2,7%, до 79,1 млн дал.

Кроме того, было реализовано 8,9 млн дал сидра (на 21,6% больше), 110,7 тысячи дал пуаре (на 24,9% меньше) и 2,6 млн дал медовухи (на 8,2% больше).

Общие продажи напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) снизились на 0,5%, до 601,4 млн дал.

Всего за 10 месяцев этого года в России было продано 765,5 млн дал алкогольной продукции, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.