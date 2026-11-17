ВС РФ за ночь сбили 1441 беспилотник ВСУ над регионами и акваториями морей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи уничтожили 1441 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, беспилотники сбиты над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым, Краснодарского края, Азовским и Черным морями.