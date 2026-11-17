Хинштейн сообщил о повреждении энергобъекта в Курске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Курске в результате атак поврежден объект энергетики, авария затронула 3000 домов, или 15 тысяч потребителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Электроснабжение восстановлено по резервной схеме", - добавил он.

В Железногорском районе поврежден объект энергетики, но там обошлось без отключения абонентов.

За прошедшие сутки над регионом было ликвидировано 179 беспилотников различного типа. В поселке Культпросвет Хомутовского района повреждены кровля дома и вышка сотовой связи. В поселке Хомутовка повреждено остекление квартиры, хозпостройки, гаража, двух ангаров. В селе Ольховка получил повреждения легковой автомобиль.

В селе Вишнево Беловского района повреждены административное здание, три автомобиля. В деревне Лошаковка - фасад и крыша частного дома.

Погибших и пострадавших нет.