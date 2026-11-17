В графике Путина нет отдельной встречи с президентом Южной Кореи

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В графике президента Владимира Путина нет отдельной встречи с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, однако так или иначе они пересекутся и при необходимости смогут кратко переговорить, сообщил ИС "Вести" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в графике такой отдельной встречи нет, но, опять же, так или иначе Путин встретится с лидером Южной Кореи, и, если они посчитают целесообразным, они смогут где-то тоже, выбрать какое-то время и кратко переговорить", - сказал он.