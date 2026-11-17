Путин не планирует встречаться с Маском "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Встречи президента РФ Владимира Путина с предпринимателем Илоном Маском "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне не запланировано, но глава государства в среду выступит на форуме предпринимателей, заявили в Кремле.

"Нет, никаких договоренностей нет. Но, с другой стороны, ведь на деловом форуме будет выступать президент Путин, завтра запланировано его выступление", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, возможна ли встреча президента с Маском, который также посещает Шэньчжэнь.

Песков отметил, что не знает программу Маска в Шэньчжэне, однако заметил, что выступать президент будет перед представителями делового мира.