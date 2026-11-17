Военные РФ поразили в Киеве два предприятия по сбору ударных БПЛА

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России поразили в Киеве два промышленных предприятия, где осуществляется производство и сборка ударных беспилотников большой и средней дальности, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате удара поражены: в городе Киев - промышленное предприятие (ООО "ТЕХНО-ЛИНКС"), осуществляющее производство и крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе БПЛА Ан-196 "Лютый"", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

Также в Киеве поражён завод "Укрпластик", осуществляющий производство комплектующих для ударных БПЛА, информирует Минобороны.