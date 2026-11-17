Правкомиссия по ликвидации последствий атаки на Крымский мост соберется в ближайшее время

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Заседание правительственной комиссия по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время в Доме правительства.

"В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения", - заявили в пресс-службе правительства РФ.

Крымский мост подвергся атакам в ночь на понедельник и в ночь на вторник. В понедельник движение по автомобильной части было перекрыто до вечера, затем его возобновили в реверсивном режиме. В 23:54 понедельника движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено.



