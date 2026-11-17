В Ростовской области ввели штрафы за продажу моторного топлива детям

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Заксобрание Ростовской области одобрило введение штрафов для физлиц и юрлиц за продажу моторного топлива несовершеннолетним, не имеющим права управлять транспортом, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Штрафы для граждан составят от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей, для юрлиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, уточнил спикер Заксобрания Александр Ищенко. Запрет и штрафы за его нарушения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Запрет депутаты одобрили в октября в связи с резким ростом количества ДТП с участием детей на мотоциклах и питбайках. Ограничение не затрагивает подростков, которые имеют законное право управлять транспортным средством при достижении 16 лет.