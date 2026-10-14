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В Ростовской области с марта запретят продавать бензин подросткам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области региональное Заксобрание одобрили поправки, которые запретят родажу моторного топлива несовершеннолетним и не имеющим водительского удостоверения, сообщает пресс-служба парламента региона.

"К сожалению, статистика указывает, что за последние пять лет в Ростовской области на 70% увеличилось количество ДТП с участием детей-мотоциклистов, в том числе передвигающихся на кроссовых мотоциклах, являющихся спортинвентарем, питбайках и так далее. На наш взгляд, принятое сегодня законодательное решение поможет снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма", - заявил спикер Заксобрания Александр Ищенко.

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и не затронут подростков, которые имеют законное право управлять транспортным средством при достижении 16 лет. Поправки приняты по инициативе прокурора региона.

Александр Ищенко Ростовская область
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