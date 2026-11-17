Песков не исключил связи между терактами Киева и планируемой встречей глав РФ, США и КНР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключили, что последние террористические атаки Киева связаны с встречей лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли быть связь между недавними террористическими актами Киева и готовящимся трехсторонним саммитом в Китае.

"Этого нельзя исключать. Боевые действия продолжаются и наши военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины. Ну и Украина продолжает свои террористические удары", - сказал Песков.

Комментарий Пескова опубликован на сайте ИС "Вести".

Отвечая на вопрос, может ли атака изменить что-либо в повестке этого форума, Песков сказал: "Никогда не увязывалась перспектива переговорного процесса с прекращением огня. Мы как раз и говорили, что мы против каких-то передышек, мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые способны вывести нас на мирную траекторию урегулирования. Поэтому боевые действия продолжаются".

По его словам, повестка саммита сохраняется: "Да, всё будет идти по плану, мы надеемся".

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ударов ВСУ, нанесенных по Крымскому мосту 16 и 17 ноября. Конструкции объекта получили повреждения.

Крымский мост, без сомнений, будет восстановлен, план по его восстановлению будет определен, заявил ранее Песков. Он сообщил, что после проведения заседания правительственной комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста.

Во вторник пресс-служба правительства РФ сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством Хуснуллина. "В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения", - сказано в сообщении.