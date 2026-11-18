Минсельхоз ждет принятия закона о единой цифровой платформы АПК в эту сессию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает, что закон о создании единой цифровой платформы в сфере сельского и рыбного хозяйства (ЕЦП АПК) будет принят в текущую сессию Госдумы. Ведомство планирует до конца года завершить разработку этой платформы.

"Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, и мы рассчитываем, что в текущею сессию он будет принят (окончательно - ИФ). Просим сенаторов поддержать этот долгожданный законопроект, он позволит нам сформировать "одно окно", одну базу данных и пользоваться едиными данными всем участникам рынка", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В первом чтении законопроект о создании ЕЦП АПК Госдума приняла в сентябре. Предполагается, что платформа будет содержать 35 видов информации и сведений - о реализации профильных нацпроектов и госпрограмм, состоянии растениеводства и животноводства, продовольственной безопасности, ценах на сельхозпродукцию, мерах господдержки, фитосанитарном и эпизоотическом состоянии территории, мелиорации земель, виноградных насаждениях, а также о финансово-экономическом состоянии и кадрах профильных организаций. Иные сведения для включения в платформу сможет устанавливать правительство, которое также утвердит положение о ней. В единую систему будут передаваться и информация из государственного рыбохозяйственного реестра.

Согласно пояснительной записке, платформа создается для формирования единого массива сопоставимых данных, необходимых для принятия управленческих решений и получения оперативной информации о состоянии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Авторы отмечают, что внедрение платформы позволит государству выйти на новый уровень контроля отрасли и получить более гибкую систему управления.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Как сообщил Увайдов, для реализации этих планов в министерстве создан специальный департамент - цифровизации и технологического развития. Его директор Маргарита Хисаметдинова на слушаниях заявила, что работу по созданию ЕЦП АПК планируется завершить до конца текущего года.

"Завершаем работу до конца этого года. Параллельно техническая вся площадка у нас уже сделана, (сформирована - ИФ) техническая архитектура. Проработана единая интеграция - это главный запрос от нашего агробизнеса, единая база данных, единые справочники, то есть тот технологический фундамент, на базе которого мы выстраиваем цифровое взаимодействие по всей вертикали управления цифровой трансформацией в сфере АПК", - сказала она.

По ее словам, архитектура платформы будет масштабироваться, наращиваться в части сервисов, направленных на содействие работе аграриев и всех участников агропромышленного рынка.