Минсельхоз выпустит мобильное приложение единой цифровой платформы АПК

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз в рамках формирования единой цифровой платформы АПК (ЕЦП АПК) планирует до конца 2026 года выпустить ее мобильное приложение. Кроме того, в ЕЦП будет добавлен личный кабинет экспортера и интегрированы все меры господдержки этого направления.

"До конца 2026 года будет выпущено мобильное приложение ЕЦП АПК", - сообщила на Всероссийском зерновом форуме гендиректор АО "Агропромцифра" (АО "Агропромышленный центр цифровизации") Ольга Чебунина.

По ее словам, в этом году Минсельхоз нацелен на расширение профиля пользователей ЕЦП, интеграцию с торговыми, лизинговыми и страховыми сервисами. "У нас также добавится личный кабинет экспортера, можно будет посмотреть статистику по экспорту продукции. До конца года введем этот пилот в эксплуатацию. Тут очень плотно работаем с "Агроэкспортом", - сказала она, добавив, что заявки на получение мер господдержки можно будет подавать через личный кабинет.

В ЕЦП будут интегрированы все меры господдержки экспортеров. "То есть можно будет даже посмотреть и подобрать под себя меры поддержки не только Минсельхоза, но и других ведомств. Как показала практика, (экспортеры - ИФ) не знают про меры поддержки Минцифры, Минпромторга. Мы унифицируем туда все институты развития и все меры поддержки для пользователей", - пояснила она.

ЕЦП АПК создается на базе государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" (ГИС "Единое окно") и системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. К 2030 году не менее 80% российских предприятий и компаний АПК должны перейти на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Стратегическое направление в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года было утверждено правительством в ноябре 2023 года.

Глава Минсельхоза Оксана Лут в этот же день подтвердила введение единой цифровой платформы АПК в 2026 году. Она отметила важность проекта в том числе и для точечного настраивания господдержки отрасли в условиях сокращения бюджетного финансирования.

"Агропромцифра" была создана в июне 2023 года. В числе ее учредителей - Россельхозбанк, "Росагролизинг" и "Объединенная зерновая компания".

