Ушаков сообщил об интенсивной работе над документом по итогам саммита РФ-США-КНР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Работа по согласованию трехстороннего документа по итогам предстоящего саммита РФ-США-КНР продолжается, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Идёт интенсивная работа до сих пор", - сказал Ушаков журналистам в среду.

По его словам, "кое-какие параметры" документа уже просматриваются.

Ушаков также заявил "Известиям", что вопросы, которые могут обсуждаться на трехсторонней встрече глав РФ, США и Китая, носят очень широкий характер.

"Мы в карты не собираемся играть, поэтому точно будем без карт. Что касается вопросов, которые могут быть обсуждены, они носят очень-очень широкий характер, поскольку международная обстановка заставляет прежде всего говорить о тех конфликтах, которые сейчас нарывают в буквальном смысле", - сказал помощник президента РФ.

Помимо этого, отметил Ушаков, "естественно, пойдет разговор о том, как дальше выстраивать отношения, в том числе между крупными державами, а также как это сотрудничество этих крупных держав может влиять на оздоровление ситуации в мире вообще".

Встреча лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне.



