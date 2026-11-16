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По итогам встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа ожидается совместное коммюнике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - По итогам трехсторонней встречи лидеров России, КНР, США "на полях" саммита АТЭС в Китае ожидается совместное коммюнике, текст которого сейчас прорабатывается в тяжелых дипломатических консультациях, заявили в Кремле.

"Прорабатывается и повестка дня, и, скажу также вам, что и прорабатывается текст совместного заявления, он рождается, так сказать, в тяжелой дипломатической работе, в тяжелых консультациях. Выйдем ли мы на понимание? Хотелось бы надеяться", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии поездки президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС в Китай.

"На полях" саммита 19 ноября запланирована встреча президентов России Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ушаков сообщил, что российская сторона "передала китайским друзьям свои соображения по тексту". "Китайские друзья также высказали свои соображения по тексту. Сейчас идет реакция из Вашингтона, посмотрим, что в итоге нам удастся согласовать. Но мы на данный момент исходим из того, что будет какое-то общее коммюнике трех лидеров", - сказал помощник президента РФ.

При этом он отметил: "Если даже не будет (коммюнике - ИФ), то каждый из лидеров, несомненно, даст свою оценку состоявшимся переговорам, и это тоже будет иметь большое значение, и будет с интересом воспринято как у нас, как в США, так и в Китае". Он подчеркнул, что "в данный момент идет активная работа по поводу проведения и результатов этой встречи. Встреча будет, надеюсь, что будет и итоговый документ".

Си Цзиньпин Китай Юрий Ушаков Дональд Трамп Владимир Путин
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