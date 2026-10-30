"Русагротранс" прогнозирует рост экспорта пшеницы через порты Балтики в июле-октябре в 5,8 раза до 3,9 млн т

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ через порты Балтики в июле-октябре этого года, по предварительным данным, составит 3,93 млн тонн, что в 5,8 раза больше, чем годом ранее (0,68 млн тонн), прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Доля балтийских портов в отгрузках вырастет с 4% до 38,3%. Причем в октябре она может достичь 65%.

По данным центра, номинальная мощность зерновых терминалов российской Балтики в портах Высоцк, Усть-Луга (по 4 млн тонн), Санкт-Петербург (1 млн тонн) составляет 9 млн тонн в год. Еще порядка 7 млн тонн приходится на непрофильные мощности для перевалки зерна в этих же портах, а также в Мурманске.

Мощность портов стран Балтии (Рига, Вентспилс, Лиепая, Клайпеда, Мууга, Силямяэ) достигает 25,4 млн тонн, фактическая перевалка в 2025/26 сельхозгоду составила 6,8 млн тонн, из которых 5,7 млн тонн пришлось на местное зерно. Самый крупный порт – в Клайпеде с мощностью перевалки 8,5 млн тонн в год.

Аналитики также отмечают рост отгрузок российской пшеницы в направлении стран Средней Азии (почти в два раза, до около 1,2 млн тонн) и Азербайджана (включая транзит) – на 42,3% до 0,97 млн тонн.

По предварительной оценке центра, экспорт пшеницы из РФ в июле-октябре 2026/27 сельхозгода составит 10,3 млн тонн (16,9 млн тонн год назад), ячменя – 2,3 млн тонн (3 млн тонн), кукурузы - 1,2 млн тонн (1,3 млн тонн).