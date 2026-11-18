Глава ФСВТС не исключил совместную с Китаем разработку вооружений

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Китай могут приступить к совместному созданию вооружений, заявил "Первому каналу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Не исключено, что мы придем к тому, чтобы создавать какие-то совместные образцы, - сказал он. - Китайские партнеры все-таки являются именно партнерами, а не просто нашими очередными клиентами. И наше сотрудничество носит как раз именно поэтому стратегический характер. Потому что, как говорят, врагу оружие не продают".

Ранее в среду он заявил ИС "Вести": "Сегодня мы констатируем, что мы переходим, в том числе, от прямых поставок к технологическому сотрудничеству, у нас даже программа есть, и она уже включает в себя весьма серьезные темы, которые космоса касаются и противоракетной обороны, и военно-морского флота".

"То есть это уже сотрудничество, которое совершенно на другом уровне. И в стоимостном выражении это тоже весьма и весьма серьезные объемы", - сказал Шугаев.