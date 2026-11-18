"Агроэкспорт" видит шансы на рост товарооборота с Узбекистаном в сфере АПК

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Потенциал товарооборота продукции АПК между Россией и Узбекистаном существенно выше, чем взаимная торговля в настоящее время, считает зампредседателя комитета по безопасности пищевой продукции Узбекистана Жамшид Урунов. Его оценку приводит российский федеральный центр "Агроэкспорт".

"Нужно отметить, что товарооборот между нашими странами увеличивается из года в год и объемы почти паритетны. Надеюсь, что на следующем таком мероприятии мы будем говорить уже не о $2,2 млрд взаимного товарооборота, а о $10-20 млрд. Такой потенциал есть, потому что благосостояние в Узбекистане растет и линейка продукции, которая была на прилавках десять лет назад, уже в корне отличается от того, что сегодня представлено в наших магазинах и по качеству, и по цене", - заявил Урунов на церемонии открытия бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в Узбекистан. В ней участвуют более 50 российских компаний.

Как заявил заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин, Узбекистан представляет значительный интерес для российских производителей продовольственной продукции. "Сегодня на рынке республики уже успешно работают многие отечественные компании, и мы видим хорошие перспективы для дальнейшего расширения их присутствия. Торгпредство готово оказывать российскому бизнесу всестороннее содействие в продвижении продукции и реализации новых проектов", - сказал он.

Руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин выразил надежду, что по результатам бизнес-миссии будут заключены долгосрочные контракты, которые приведут к наращиванию взаимной торговли.

На состоявшейся затем встрече Ильюшина с зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Одилхоном Рустамовым речь, в частности, шла о расширении российского агроэкспорта за счет поставок муки, шротов, отрубей и свекловичного жома.

Россия за 10 месяцев 2026 года экспортировала в Узбекистан более 1,4 млн тонн продукции АПК, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экспортная выручка выросла на 32%, до более $1,2 млрд. Эти показатели превысили объем поставок за весь предыдущий год и стали рекордным за всю историю наблюдений.

В топ-5 видов экспортируемой в этом году продукции вошли сахар (почти на $274 млн), соевые жмых и шрот (около $139 млн), шоколадные кондитерские изделия (около $93 млн), подсолнечное масло (более $60 млн), пшеница (около $52 млн).