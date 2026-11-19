Мурманским психологам и медикам в 5 раз увеличили выплату за отказ женщин от абортов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Мурманской области выплату для работников медицинских учреждений, которые отговорили пациентку от прерывания беременности, увеличили в пять раз, говорится в постановлении регионального правительства.

Увеличение выплаты с 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей распространяется на специалистов с медицинским и немедицинским образованием, у которых есть удостоверение о повышении квалификации по психологическому консультированию предупреждения прерывания беременности. Такое вознаграждение им полагается, если пациентка в период репродуктивного выбора - до 12 недели беременности включительно - отказалась от ее прерывания и встала на учет.

Эти выплаты начали действовать в Мурманской области в 2025 году. Размер выплаты для врачей-акушеров, гинекологов и акушерок изначально составлял 25 тысяч рублей, для психологов-консультантов - 5 тысяч рублей. Для получения выплаты врачу необходимо вести весь срок беременности женщины, а ребенок должен родиться живым.