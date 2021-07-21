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РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который, в частности, включает блок инициатив по улучшению демографии.

Так, участники Съезда считают необходимым на уровне федерального закона предусмотреть запрет врачу и медицинскому работнику по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте РПЦ.

Кроме того, предлагается поэтапно вывести аборты по желанию женщины из системы ОМС - сначала, по примеру Германии, для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию.

В РПЦ также предложили ввести в дополнение к уже существующим мерам поддержки единовременную выплату женщинам из федерального бюджета при достижении 12-й недели беременности. Также предлагается обеспечивать женщину ежемесячно пособием с 12-й недели беременности до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.

Учитывая опыт отдельных регионов России, церковь предлагает ввести на федеральном уровне "коробку новорожденного" с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком. Также предложено увеличить размер родового сертификата на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период беременности.

Помимо этого, участники общецерковного съезда призвали ввести на уровне федерального закона норму об обязательных УЗИ-визуализации и прослушивании сердцебиения плода для женщин, изъявивших желание сделать аборт.

В Минздраве РФ ранее неоднократно заявляли, что запрет абортов категорически недопустим, поскольку это приведет к росту младенческой смертности и другим негативным последствиям.

В Госдуме и СПЧ объясняли, что инициативы ограничении финансирования абортов и ограничении оборота в аптеках "абортивных" препаратов не решит проблемы искусственного прерывания беременности, а наоборот поставит под угрозу жизни многих женщин. Это грозит ростом криминальных абортов, что приведет к росту заражений в результате таких подпольных операций и летальных исходов.

Патриарх Кирилл РПЦ

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