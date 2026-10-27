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Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Транзитные перевозки грузов по Северному морскому пути в 2026г обновят рекорд, превысив 7 млн тонн, что почти в 2 раза больше прошлого года, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор по развитию СМП и Арктики - директор Арктической дирекции госкорпорации "Росатом" Владимир Панов.

ИнтервьюВладимир Панов: Северный морской путь в шаге от круглогодичности, маршрут переходит на новый этапВладимир Панов: Северный морской путь в шаге от круглогодичности, маршрут переходит на новый этапЧитать подробнее

В 2026 году общий грузопоток по маршруту, по ожиданиям "Росатома", превысит рекордные 40 млн тонн.

"У Северного морского пути два ключевых конкурентных преимущества - эффективность и безопасность. В летне-осенний период маршрут из Азии в Европу на 30% короче пути через Суэцкий канал. Для грузоотправителей это означает меньшие расходы на фрахт и более высокую оборачиваемость продукции. Бизнес уже голосует за СМП тоннами. В 2026 году общий грузопоток по маршруту, по нашим ожиданиям, превысит рекордные 40 млн тонн", - сказал он.

"Отдельно отмечу транзитный грузопоток, то есть грузы, которые проходят по СМП, а не добываются в Арктике. В этом году транзит тоже обновит рекорд: мы с большой долей вероятности перевезем более 7 млн тонн. Это уже позволяет однозначно говорить о прорыве: транзитный грузопоток практически удвоится по сравнению с прошлым годом", - добавил Панов.

В рамках транзита растет и контейнерный грузопоток. По СМП в 2025 году было совершено 23 транзитных контейнерных рейса, в этом году количество таких рейсов увеличилось вдвое - до 46, а грузопоток международного контейнерного транзита достигнет очередного рекорда и составит более 600 тысяч тонн, сказал он.

СМП Росатом Владимир Панов Арктика Севморпуть
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Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

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