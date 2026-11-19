Аэропорты Оренбурга и Уфы приостановили прием и выпуск рейсов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Уфы в четверг днем приостановили обслуживание рейсов, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорты Пензы, Саратова, Самары, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Ижевска и Кирова в четверг днем также приостановили прием и выпуск рейсов.

В ряде регионов Поволжья объявлена ракетная опасность.