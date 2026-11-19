Президент РФ пока не принял решение об участии в саммите G20

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что решение о его поездке в США на саммит "двадцатки" пока не принято, он подумает, но российская делегация будет представлена на высоком уровне.

"Я подумаю. Посмотрю. У нас пока решение не принято. Но в любом случае спасибо американской стороне за приглашение. В любом случае российская делегация будет там (представлена - ИФ) на высоком уровне", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

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