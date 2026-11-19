Путин и Трамп не обсуждали возможность гуманитарной миссии в Константиновке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не переговорах в Шэньчжэне не обсуждали возможность гуманитарной миссии в Константиновке, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

США в целом поддержали российскую инициативу проведения гуманитарной операции в Константиновке, заявил Песков.

"Американским переговорщикам хорошо известна эта инициатива Путина. В целом, американцами эта инициатива поддержана", - сказал он журналистам.